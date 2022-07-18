南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
7
月
18
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1190人感染
2022/07/18 16:14
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルス感染者１１９０人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは８１０人、鹿児島市３８０人。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1190人感染
7月18日 16:14
きっかけは夏休みの自由研究…母娘一緒に2回目のヘアドネーション 2年間伸ばした30センチをバッサリ、笑顔で「またやりたい」
7月18日 15:39
霧島観光の魅力発信 PR団体と鹿児島・宮崎の7市町団結 体験ツアーやニーズ把握、インバウンド需要復活にも備え
7月18日 12:30
南国らしい…バナナのカーテン 奄美
7月18日 12:24
タトゥー（入れ墨）の外国人は温泉楽しめない？ 海外では一般的、日本では反社のイメージ…「一切お断り」「隠せばOK」 入浴施設の対応割れる
7月18日 11:40
世界遺産登録1年 アマミノクロウサギ、回遊するザトウクジラ…奄美の魅力を写真で紹介 19日から鹿児島市
7月18日 11:00
都内のアンテナショップ 曲がり角？ 「かごしま遊楽館」開館27年、コロナ禍で入館者・売上減 情報発信拠点の役割どう果たす
7月18日 11:00
投打で圧倒、強い鹿実が戻ってきた 高校野球鹿児島大会 鹿児島下し2年連続準決勝へ
7月18日 10:38
プレイバック高校野球〈白球 あの夏 かごしま・下〉強肩強打、プロではダルビッシュらとバッテリー
7月18日 10:26
全国高校野球選手権鹿児島大会 雨で試合開始遅れる 出水中央－大島は午前10時半ごろ
7月18日 10:07
桜島が20日ぶり爆発、今年7回目 噴煙の高さ2800メートル
7月18日 10:02
県の新総合体育館予定地 ボーリング調査進む 鹿児島市のドルフィンポート跡地
7月18日 10:00
種子・屋久、きょう昼前から大雨の恐れ 鹿児島県本土は夕方から
7月18日 09:58
映画館のない離島・喜界島 最先端の劇場システム堪能 ポップコーンやジュース手に人気映画鑑賞 「世界にどっぷり漬かれた」
7月18日 09:21
馬毛島基地計画 鹿児島県アセス委員、防衛省担当者から環境保全策聞き取り 18日に現地調査
7月18日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲