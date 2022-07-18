新型コロナ　鹿児島県内で新たに1190人感染

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夜の満員電車内で目の前の男性が嘔吐。汚れと恐怖で動けなかった私を助けてくれた大学生男女に「ありがとう」を伝えたい 鹿児島市の女子高生

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照国神社の六月灯 3年ぶりに打ち上げ花火 7月15、16日 露店も復活 鹿児島市

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新型コロナ 鹿児島県内で過去最多1517人が新たに感染 クラスター2件も

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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鹿児島市で新たに693人、鹿屋、薩摩川内で各120人など計1517人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1579人感染 2日連続最多更新

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新型コロナ 鹿児島県内の新規感染1500人超か 1000人超は初

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新型コロナ 鹿児島県内新たに1700人感染 過去2番目の多さ 累計11万人超す

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鹿児島市で新たに710人、霧島251人、薩摩川内90人など計1579人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1599人感染、最多更新 1500人超は4日連続 2人死亡