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新型コロナ　鹿児島県内で新たに1190人感染

 2022/07/18 16:14
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　鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルス感染者１１９０人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは８１０人、鹿児島市３８０人。
一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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