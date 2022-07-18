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国分－末吉財部の上り線、通行止め解除　東九州自動車道

 2022/07/18 20:27
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分ＩＣ（インターチェンジ）－末吉財部ＩＣの上り線の通行止めは１８日午後８時２１分解除された。
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