病床使用率4割超える　新たな感染1190人（鹿児島市403、霧島231、鹿屋99、薩摩川内65、姶良62、出水57、日置43、指宿31、志布志18、奄美17、曽於16、阿久根14、さつま11、知名11、垂水9、大崎9、肝付8、中種子8、南九州7、徳之島7、いちき串木野6、南さつま6、長島6、龍郷5、伊仙5、枕崎4、喜界4、和泊4、西之表3、伊佐3、湧水3、瀬戸内3、東串良2、錦江2、屋久島2、天城1、福岡3、東京2）新型コロナ・鹿児島18日発表

市町村別感染者数 拡大

鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルス感染者１１９０人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を上回るのは６月２９日以降、２０日連続。感染確認が比較的少ない月曜日に千人を超えたのは初めて。１７日時点の病床使用率は前日比４．８ポイント増の４０．９％となった。新規感染者の居住地は、鹿児島市４０３人、霧島市２３１人、鹿屋市９９人、薩摩川内市６５人、姶良市６２人、出水市５７人、日置市４３人、指宿市３１人、志布志市１８人、奄美市１７人、曽於市１６人、阿久根市１４人、さつま町、知名町１１人、垂水市、大崎町９人、肝付町、中種子町８人、南九州市、徳之島町７人、いちき串木野市、南さつま市、長島町６人、龍郷町、伊仙町５人、枕崎市、喜界町、和泊町４人、西之表市、伊佐市、湧水町、瀬戸内町３人、東串良町、錦江町、屋久島町２人、天城町１人。県外は福岡県３人、東京都２人。年代別では１０代の２５６人が最も多く、次いで１０歳未満の２４２人。その親世代にあたる４０代１８８人、３０代１４６人と続く。１７日時点の療養者数は前日比８３２人増の１万１２３５人。自宅待機が９７８２人（７４８人増）で、宿泊施設入所が１１９３人（５６人増）、入院２６０人（２８人増）。入院のうち重症は１人、酸素投与が必要な中等症は前日から１人減って３０人。