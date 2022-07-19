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米軍無人偵察機 鹿屋への展開、知事が受け入れ表明
2022/07/19 11:17
米軍無人機について会見する塩田康一知事＝１９日午前１１時１０分、県庁
拡大
鹿児島県の塩田康一知事は１９日記者会見し、海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画を受け入れる意向を示した。同市の中西茂市長の容認表明などを理由に挙げた。
計画は約２カ月の準備期間を経て９月ごろから１年間、８機を配備し、米兵ら１５０〜２００人程度が駐留する。全員が市内のホテルに宿泊し、公務外の行動制限はない。
防衛省は５月２３日、計画を市と県へ正式に伝えた。市議会は６月３０日、計画を容認する決議を賛成多数で可決。中西市長は７月１１日、受け入れる考えを示した。
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