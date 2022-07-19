鹿児島市で新たに575人、霧島209人、鹿屋94人など計1291人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者１２９１人を新たに確認したと発表した。居住地別は鹿児島市が５７５人、霧島市２０９人、鹿屋市９４人、姶良市７１人、奄美市４９人、出水市３９人、薩摩川内市２９人、日置市２５人、いちき串木野市１５人。阿久根、指宿、伊佐各市と中種子町がそれぞれ１１人。さつま、徳之島両町１０人。南九州市９人、肝付町８人。西之表、垂水両市と屋久島町７人。曽於市と大崎、東串良両町６人。南さつま市と瀬戸内、喜界、天城各町が５人。錦江、龍郷、和泊各町４人。枕崎、志布志両市と知名町３人。湧水、伊仙、与論各町と宇検村各２人、長島、南大隅、南種子各町が１人。県外は東京都３人。千葉、愛知、福岡各県がそれぞれ２人。埼玉、神奈川、兵庫、大分各県がそれぞれ１人。感染者の累計は１１万３１４３人になった。また県は、１人が死亡したと公表した。死者は累計２１９人になった。