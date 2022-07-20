病床使用率44％に　8日連続1000人超　新たな感染1291人（鹿児島市575、霧島209、鹿屋94、姶良71、奄美49、出水39、薩摩川内29、日置25、いちき串木野15、阿久根11、指宿11、伊佐11、中種子11、さつま10、徳之島10、南九州9、肝付8、西之表7、垂水7、屋久島7、曽於6、大崎6、東串良6、南さつま5、瀬戸内5、喜界5、天城5、錦江4、龍郷4、和泊4、枕崎3、志布志3、知名3、湧水2、伊仙2、与論2、宇検2、長島1、南大隅1、南種子1、県外13）新型コロナ･鹿児島19日発表

市町村別感染者数 拡大

鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１２９１人確認したと発表した。比較的感染の確認が少ない休日明けで前週の同じ曜日を下回ったが、８日連続で１０００人を超えた。１８日時点の病床使用率は前日比３．５ポイント増の４４．４％となり、感染拡大の警戒基準をレベル３（対策強化）に上げる目安の一つ「５０％以上」に迫っている。また県は１人の死亡を明らかにした。９０歳以上の女性で県内の医療機関に入院していた。死者の累計は２１９人。新規感染者の居住地は、鹿児島市が５７５人、霧島市２０９人、鹿屋市９４人、姶良市７１人、奄美市４９人、出水市３９人、薩摩川内市２９人、日置市２５人、いちき串木野市１５人。阿久根、指宿、伊佐各市と中種子町がそれぞれ１１人。さつま、徳之島両町１０人。南九州市９人、肝付町８人。西之表、垂水両市と屋久島町７人。曽於市と大崎、東串良両町６人。南さつま市と瀬戸内、喜界、天城各町が５人。錦江、龍郷、和泊各町４人。枕崎、志布志両市と知名町３人。湧水、伊仙、与論各町と宇検村各２人、長島、南大隅、南種子各町が１人。県外は東京都３人。千葉、愛知、福岡各県がそれぞれ２人。埼玉、神奈川、兵庫、大分各県がそれぞれ１人。年齢別では１０歳未満が２７２人で最も多く、１０代２５３人、４０代１９９人と続いた。県内の累計感染者は１１万３１４３人になった。１８日時点の療養者数は前日比２５８人増の１万１４９３人。８７％の１万３０人が自宅待機で最も多い。宿泊施設入所は１１８２人、入院２８１人（酸素投与が必要な中等症２９人、重症１人）となっている。