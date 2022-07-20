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薩摩川内、本土全域も避難指示

 2022/07/20 05:02
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　大雨の影響で、薩摩川内市は２０日午前０時５１分、本土全域４万４０３３世帯８万８８０７人に避難指示を出した。既に避難指示を出している上甑、里地域を含めると対象は４万５２６３世帯９万８２１人。
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