南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
7
月
20
日 水曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
気象
＞
大雨
薩摩川内、本土全域も避難指示
2022/07/20 05:02
拡大
大雨の影響で、薩摩川内市は２０日午前０時５１分、本土全域４万４０３３世帯８万８８０７人に避難指示を出した。既に避難指示を出している上甑、里地域を含めると対象は４万５２６３世帯９万８２１人。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
人生相談■人の手助けでキャパオーバー
7月20日 06:30
ＪＲ日豊線国分－田野 肥薩線吉松－隼人 始発から運転見合わせ
7月20日 06:15
九州道 大雨で横川－姶良が通行止め
7月20日 05:05
薩摩川内、本土全域も避難指示
7月20日 05:02
薩摩川内市が甑島に避難指示
7月20日 01:00
太平洋横断「ガンバリ号」お色直し 漁業経験者ら補修と塗装 枕崎
7月19日 22:30
馬毛島基地計画、鹿児島県が現地調査 専門委は夜間飛行の騒音懸念
7月19日 21:30
ミスコン日本代表衣装に9回採用「打ち掛けドレス」 母娘二人三脚ならではの制作方法とは 大阪･関西万博への出品に挑戦
7月19日 21:20
交際中の蛙亭イワクラさん&オズワルド伊藤さん、そろって特別大使に 「小林はてげなよかとこ」鹿児島弁似のお国なまりで古里PR 記者にツッコミも
7月19日 20:40
鹿児島市で新たに575人、霧島209人、鹿屋94人など計1291人感染 新型コロナ・市町村別詳細
7月19日 18:53
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1291人感染 1人死亡
7月19日 16:17
太りすぎのワンちゃんへ…生活習慣病対策の機能性総合栄養食を発売 バディケア
7月19日 15:00
「ツル科」の中3生が卒業発表「越冬地の分散必要」 出水・鶴荘学園
7月19日 12:30
果樹園跡に謎の「△○□×」…なに意味する？ 巨大雑草アートで混迷の世を表現「自由に解釈を」
7月19日 11:30
これぞ「逆転の大島」、2点差1死から執念のサヨナラ 高校野球鹿児島大会準々決勝 「センバツの借りを返す」甲子園まであと2勝
7月19日 11:21
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲