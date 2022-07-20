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ＪＲ日豊線国分－田野　肥薩線吉松－隼人　始発から運転見合わせ

 2022/07/20 06:15
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　大雨の影響でＪＲ九州は２０日、日豊線の国分－田野、肥薩線の吉松－隼人で始発から運転を見合わせている。
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