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肥薩おれんじ鉄道　一部除き運転見合わせ

 2022/07/20 08:10
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　大雨の影響で、肥薩おれんじ鉄道は２０日午前６時５１分から米ノ津－野田郷間で運転を見合わせている。このため一部を除き、全線で運転を見合わせている。

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