肥薩おれんじ鉄道　運転再開

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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照国神社の六月灯 3年ぶりに打ち上げ花火 7月15、16日 露店も復活 鹿児島市

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1579人感染 2日連続最多更新

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新型コロナ 鹿児島県内新たに1700人感染 過去2番目の多さ 累計11万人超す

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鹿児島市で新たに710人、霧島251人、薩摩川内90人など計1579人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1599人感染、最多更新 1500人超は4日連続 2人死亡

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「早く平穏な日常戻って」3年ぶりの花火に願い 照国神社六月灯 鹿児島市

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1516人感染、3日連続1500人超え、1人死亡、クラスター1件確認

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新型コロナ 鹿児島県内新たに1701人感染、最多更新 5日連続1500人超 1人死亡

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サマーナイト花火、桜島火の島祭り 予定通り開催へ 鹿児島市でもコロナ急拡大、市長「感染拡大防止と社会経済活動の両立重要」 今冬に市独自の宿泊補助