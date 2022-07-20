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新型コロナ　鹿児島県内で新たに2718人感染確認、最多更新

 2022/07/20 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者２７１８人を新たに確認したと発表した。過去最多だった１６日（１７０１人）を１０００人以上上回り、最多を更新した。

　県が発表したのは１４６１人、市は１２５７人。

　県は午後６時半をめどに、クラスター１件について記者説明をする。
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