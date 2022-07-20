鹿児島市1268人、霧島314人、鹿屋224人など県内2718人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者２７１８人を新たに確認したと発表した。過去最多だった１６日（１７０１人）を１０００人以上上回り、最多を更新した。居住地別では鹿児島市１２６８人、霧島市３１４人、鹿屋市２２４人、薩摩川内市１５８人、奄美市７３人、日置市６６人、出水市６０人、指宿市５１人、姶良市４８人、南九州市３６人、曽於市２８人、いちき串木野市２７人、南さつま市、伊佐市、肝付町２５人、さつま町２４人、志布志市、大崎町、徳之島町１８人、阿久根市、中種子町、瀬戸内町１７人、屋久島町１６人、天城町、知名町１３人、喜界町１２人、西之表市、錦江町１１人、垂水市、南大隅町１０人、伊仙町９人、和泊町８人、枕崎市７人、長島町、湧水町、東串良町６人、南種子町、龍郷町３人。宇検村２人。県外は宮城県、東京都、福岡県３人、大阪府２人、千葉県、埼玉県、岐阜県、宮崎県１人。鹿児島県内の累計感染者は１１万５８６１人になった。