行動制限「現時点で考えず」　最多2718人新たに感染（鹿児島市1268、霧島314、鹿屋224、薩摩川内158、奄美73、日置66、出水60、指宿51、姶良48、南九州36、曽於28、いちき串木野27、南さつま25、伊佐25、肝付25、さつま24、志布志18、大崎18、徳之島18、阿久根17、中種子17、瀬戸内17、屋久島16、天城13、知名13、喜界12、西之表11、錦江11、垂水10、南大隅10、伊仙9、和泊8、枕崎7、長島6、湧水6、東串良6、南種子3、龍郷3、宇検2、県外15）新型コロナ21日発表

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２７１８人確認したと発表した。１６日の１７０１人を大幅に上回り、１日当たりの感染者は初めて２０００人を超え過去最多を更新した。前週の同じ曜日の１．７倍、前々週の３．３倍で、依然として感染の急拡大が続いている。須藤明裕副知事は取材に「急速な増加に、かなりの危機感を持っている」と述べた。警戒基準引き上げや行動制限は「病床使用率や重症者数を見ながら判断したい。家庭内や福祉施設での感染が多く（行動制限は）現時点では考えていない」とし、改めて感染予防の徹底を呼びかけた。最大確保病床（５６５床）の使用率は１９日時点で前日比０．９ポイント増の４５．３％。警戒基準をレベル３（対策強化）に引き上げる目安の一つ「５０％以上」に迫る。うち重症者用病床（３４床）の使用率は２．９％。県は屋久島町の事業所のクラスターも公表した。職場関係者８人とその親族５人が感染。発熱や喉の痛みの症状がある従業員が出勤するなどしていた。新規感染者の居住地は鹿児島市１２６８人、霧島市３１４人、鹿屋市２２４人、薩摩川内市１５８人、奄美市７３人、日置市６６人、出水市６０人、指宿市５１人、姶良市４８人、南九州市３６人、曽於市２８人、いちき串木野市２７人、南さつま市、伊佐市、肝付町２５人、さつま町２４人、志布志市、大崎町、徳之島町１８人、阿久根市、中種子町、瀬戸内町１７人、屋久島町１６人、天城町、知名町１３人、喜界町１２人、西之表市、錦江町１１人、垂水市、南大隅町１０人、伊仙町９人、和泊町８人、枕崎市７人、長島町、湧水町、東串良町６人、南種子町、龍郷町３人、宇検村２人。県外は宮城県、東京都、福岡県３人、大阪府２人、千葉県、埼玉県、岐阜県、宮崎県１人。年代別では１０歳未満が５９１人と最も多く、１０代５２９人、４０代４０７人、３０代４００人と続く。県内の累計感染者は１１万５８６１人となった。１９日時点の療養者数は前日比２１８人増の１万１７１１人。内訳は自宅待機１万２３０人、宿泊施設入所１１９７人、入院２８４人（重症１人、酸素投与が必要な中等症３０人）。