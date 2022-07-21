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新型コロナ　鹿児島県内で新たに2603人感染確認　過去2番目の多さ

 2022/07/21 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの感染者２６０３人を新たに確認したと発表した。２０日の２７１８人に次いで過去２番目に多い。

　県が発表したのは１３８９人、市発表分は１２１４人。

　県は午後６時半から新たなクラスター１件に関する記者説明をする。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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