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霧島市の医療機関でクラスター、13人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/07/21 18:37
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　鹿児島県は２１日、霧島市の医療機関でクラスターを確認したと発表した。

　感染者は１３人（職員７人、患者６人）。

　県内のクラスターの累計は２３１件となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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