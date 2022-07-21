鹿児島市で新たに1224人、霧島247人、鹿屋185人など計2603人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの感染者２６０３人を新たに確認したと発表した。２０日の２７１８人に次いで過去２番目に多い。居住地別では鹿児島市１２２４人、霧島市２４７人、鹿屋市１８５人、薩摩川内市１５６人、出水市９８人、姶良市８８人、日置市８２人、奄美市５３人、指宿市４６人、いちき串木野市４４人、阿久根市２８人、徳之島町２５人、西之表市２３人、南九州市２２人、志布志市２０人、曽於市１９人、長島町、瀬戸内町１８人、伊佐市、中種子町１６人、大崎町１５人、南さつま市、屋久島町、和泊町１３人、さつま町、肝付町、知名町１２人、喜界町１０人、天城町９人、垂水市８人、枕崎市、南大隅町７人、東串良町６人、錦江町、伊仙町５人、湧水町、南種子町４人、龍郷町３人、大和村、宇検村、与論町１人。県外は宮崎県４人、東京都３人、福岡県２人、埼玉県、千葉県、島根県、大分県、熊本県１人。鹿児島県内の累計感染者は１１万８４６４人になった。