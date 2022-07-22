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新型コロナ　鹿児島県内で過去最多2816人感染確認

 2022/07/22 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの感染者２８１６人を新たに確認したと発表した。２０日の２７１８人を上回り過去最多を更新した。

　県が発表したのは１５６９人、市発表分は１２４７人。
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