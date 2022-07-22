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南九州道 伊集院－松元 上り線の通行止め解除
2022/07/22 17:46
拡大
西日本高速道路によると、南九州自動車道伊集院インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣの通行止めは２２日午後５時２６分、上り線のみ解除された。
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