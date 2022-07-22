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南九州道 伊集院－松元　下り線も通行止め解除

 2022/07/22 18:18
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道伊集院インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣの通行止めは２２日午後６時１１分、下り線も解除された。
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