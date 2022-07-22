女優の瀧本美織さんが曽於市PRへ 旅行電子雑誌の取材で来訪 弥五郎どん銅像と対面、食も堪能
2022/07/22 21:30
旅行電子雑誌「旅色」が鹿児島県曽於市を宣伝する特集を組むことになり、案内人を務める女優の瀧本美織さんがスタッフと取材に訪れた。特別号（８月１５日公開）で有名スポット、食などを紹介する。
弥五郎どん銅像広場でポーズをとる瀧本美織さん＝曽於市大隅
「旅色」は、大人の女性に上質な旅を提案する無料の電子雑誌で、「日本のどこかであの女優が旅をしている」がコンセプト。曽於市が知名度アップを狙い、発行元のブランジスタメディア（東京）と提携。瀧本さんは１４、１５日、高さ１５メートルの弥五郎どん銅像（大隅）と対面したり、国指定史跡の溝ノ口洞穴（財部）などに足を運んだりした。和牛の焼き肉や豚ロースのステーキ、地鶏炭火焼き、ソーメン流しなども味わった。
冊子も刊行し、県アンテナショップ「かごしま遊楽館」（東京・有楽町）や市役所などでも計２万部配布する。
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女優の瀧本美織さんが曽於市PRへ 旅行電子雑誌の取材で来訪 弥五郎どん銅像と対面、食も堪能7月22日 21:30
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