女優の瀧本美織さんが曽於市PRへ　旅行電子雑誌の取材で来訪　弥五郎どん銅像と対面、食も堪能

１．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに2718人感染確認、最多更新

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照国神社の六月灯 3年ぶりに打ち上げ花火 7月15、16日 露店も復活 鹿児島市

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新型コロナ 鹿児島県内新たに1700人感染 過去2番目の多さ 累計11万人超す

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに2603人感染確認 過去2番目の多さ

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1599人感染、最多更新 1500人超は4日連続 2人死亡

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「早く平穏な日常戻って」3年ぶりの花火に願い 照国神社六月灯 鹿児島市

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新型コロナ 鹿児島県内新たに1701人感染、最多更新 5日連続1500人超 1人死亡

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鹿児島市1268人、霧島314人、鹿屋224人など県内2718人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1291人感染 1人死亡