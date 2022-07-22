鹿児島市で新たに1264人、霧島253人、薩摩川内234人など計2816人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの感染者２８１６人を新たに確認したと発表した。２０日の２７１８人を上回り過去最多を更新した。市町村別では、鹿児島市１２６４人、霧島市２５３人、薩摩川内市２３４人、鹿屋市１７１人、姶良市１１１人、出水市９７人、奄美市９３人、指宿市６９人、日置市５８人、南九州市３４人、いちき串木野市３１人、さつま町３０人、西之表市２８人、曽於市、徳之島町２７人、瀬戸内町２５人、阿久根市２０人、枕崎市１９人、志布志市１８人、南さつま市、長島町、中種子町１７人、垂水市、伊佐市１６人、肝付町１５人、大崎町、龍郷町１１人、南大隅町１０人、知名町９人、喜界町、天城町８人、東串良町、屋久島町７人、南種子町６人、和泊町５人、錦江町、与論町４人、湧水町、伊仙町３人、大和村２人、宇検村１人。県外は宮崎県、福岡県３人、愛知県、千葉県、大阪府、神奈川県１人。鹿児島県累計は１２万１２８０人となった。