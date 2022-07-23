鹿児島市で新たに1392人、薩摩川内195人、鹿屋148人など計2590人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２３日、新たに２５９０人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。４日連続で２５００人を超えた。新規感染者の居住地は鹿児島市１３９２人、薩摩川内市１９５人、鹿屋市１４８人、出水市９６人、霧島市７９人、指宿市７１人、日置市５６人、奄美市４８人、志布志市３７人、瀬戸内町３０人、姶良市、南九州市２９人、曽於市２８人、阿久根市２７人、長島町、大崎町２４人、西之表市、中種子町２０人、いちき串木野市、南さつま市１８人、伊佐市、徳之島町１６人、さつま町１５人、喜界町、知名町１４人、南大隅町、天城町１３人、屋久島町１２人、東串良町１０人、枕崎市９人、垂水市、伊仙町８人、肝付町、錦江町、南種子町、和泊町７人、宇検村５人、湧水町、与論町３人、大和村１人。県外は神奈川県、大阪府２人、青森県、東京都、埼玉県、千葉県、山口県、福岡県、長崎県、熊本県、宮崎県１人だった。鹿児島県内の累計感染者は１２万３８４０人になった。県は２人の死亡も発表した。死者は累計２２１人になった。