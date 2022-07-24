5カ月ぶり病床使用率50％超　新規2590人感染、4日連続2500人超（鹿児島市1392、薩摩川内195、鹿屋148、出水96、霧島79、指宿71、日置56、奄美48、志布志37、瀬戸内30、姶良29、南九州29、曽於28、阿久根27、長島24、大崎24、西之表20、中種子20、いちき串木野18、南さつま18、伊佐16、徳之島16、さつま15、喜界14、知名14、南大隅13、天城13、屋久島12、東串良10、枕崎9、垂水8、伊仙8、肝付7、錦江7、南種子7、和泊7、宇検5、湧水3、与論3、大和1、県外13

鹿児島県と鹿児島市は２３日、新たに２５９０人の新型コロナウイルス感染者と２人の死亡を確認したと発表した。感染者は４日続けて２５００人を超えた。２２日時点の病床使用率は前日比４．２ポイント増の５０．４％となり、警戒基準をレベル３（対策強化）に引き上げる目安の一つ（５０％）を超えた。５０％を上回るのは２月２１日以来。７月２２日時点で、入院患者のうち重症者は１人、酸素投与が必要な中等症は３７人。２月（重症者最大９人、中等症７９人）より比較的少ないものの、重症者や死者は時間がたってから増える。県は「レベルの引き上げや行動制限は今のところ考えていないが、警戒感を持って病床逼迫（ひっぱく）の状況を見ていく」とした。２３日発表の死者のうち、１人は９０歳以上の女性で入院中だった。死因はコロナではない。もう１人は鹿児島市在住者で入所中の福祉施設で療養していた。死者は累計２２１人。県は屋久島町の飲食店でのクラスター発生も発表した。感染者は利用客５人、店舗関係者２人、それぞれの親族３人の計１０人。客は複数のグループにまたがり、同じ日に来店。鼻汁や喉の痛み、頭痛の症状がある店舗関係者が働いていた。新規感染者の居住地は、鹿児島市１３９２人、薩摩川内市１９５人、鹿屋市１４８人、出水市９６人、霧島市７９人、指宿市７１人、日置市５６人、奄美市４８人、志布志市３７人、瀬戸内町３０人、姶良市、南九州市２９人、曽於市２８人、阿久根市２７人、長島町、大崎町２４人、西之表市、中種子町２０人、いちき串木野市、南さつま市１８人、伊佐市、徳之島町１６人、さつま町１５人、喜界町、知名町１４人、南大隅町、天城町１３人、屋久島町１２人、東串良町１０人、枕崎市９人、垂水市、伊仙町８人、肝付町、錦江町、南種子町、和泊町７人、宇検村５人、湧水町、与論町３人、大和村１人。県外は神奈川県、大阪府２人、青森県、東京都、埼玉県、千葉県、山口県、福岡県、長崎県、熊本県、宮崎県１人だった。年代別は１０歳未満と１０代が各４５７人で最も多く、親世代の４０代４２５人、３０代３９５人と続いた。累計感染者は１２万３８７０人になった。２２日時点の療養者は前日から１００５人増え、１万５９３９人。内訳は自宅待機１万４４１４人、宿泊施設入所１２２３人、入院３０２人となっている。