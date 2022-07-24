TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに2254人感染確認　5日連続で2000人超す

 2022/07/24 16:07
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２２５４人確認したと発表した。５日連続で２０００人を超えた。

　県が発表したのは１１７９人、鹿児島市は１０７５人。
表・コロナ相談窓口


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ