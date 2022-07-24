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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに2254人感染確認 5日連続で2000人超す
2022/07/24 16:07
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２２５４人確認したと発表した。５日連続で２０００人を超えた。
県が発表したのは１１７９人、鹿児島市は１０７５人。
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