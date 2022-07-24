新型コロナ　鹿児島県内で新たに2254人感染確認　5日連続で2000人超す

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鹿児島実が甲子園へ ４年ぶり20度目 ３－２で大島破る 全国高校野球選手権鹿児島大会決勝

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観測ロケット、内之浦から24日午前5時～5時半打ち上げ マッハ5.5 極超音速飛行時の燃焼データなど取得

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24日打ち上げの観測ロケット報道陣に公開 内之浦宇宙空間観測所

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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鹿児島実－大島 午前10時5分から決勝 好投 左腕エースが激突、ロースコアの接戦か 高校野球鹿児島大会

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JAXA、観測ロケット打ち上げ成功 国内初､極超音速下の燃焼データ測定 宇宙輸送システム開発へ解析 防衛装備庁の委託研究〈更新〉

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京セラ城下町 働き手不足が深刻 世界的な半導体需要増で新工場 頼みの高校生は減少…TSMC熊本への流出も懸念

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大島が離島勢初の決勝へ 「神様は見ていた」準決勝の猛打賞は寡黙な努力家、甲子園へ静かに闘志 高校野球鹿児島大会

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに2590人感染確認 2人死亡

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鹿児島市で新たに1392人、薩摩川内195人、鹿屋148人など計2590人感染 新型コロナ・市町村別詳細