鹿児島市で新たに1093人、薩摩川内164人、鹿屋141人など計2254人感染　新型コロナ鹿児島・市町村別詳報

鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２２５４人確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市１０９３人、薩摩川内市１６４人、鹿屋市１４１人、霧島市９５人、出水市８２人、指宿市６７人、日置市６５人、奄美市６０人、阿久根市３２人、瀬戸内町３１人、姶良市３０人、西之表市、いちき串木野市、伊佐市２４人、曽於市２３人、志布志市、大崎町、喜界町２１人、長島町２０人、南九州市１９人、中種子町１８人、枕崎市１６人、さつま町、徳之島町、知名町１５人、垂水市、南さつま市１２人、東串良町、肝付町、龍郷町、和泊町９人、天城町、与論町７人、屋久島町、伊仙町６人、錦江町、南大隅町５人、大和村４人、南種子町３人、宇検村２人。県外は東京都、大阪府３人、宮崎県、千葉県２人、愛知県、兵庫県、茨城県１人。累計感染者は１２万６１２４人。