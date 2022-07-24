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桜島 初の警戒レベル5に上げ　気象台、火口から3キロ以内など避難呼びかけ　大きな噴石2.5キロ飛散〈更新〉

 2022/07/24 21:00
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　鹿児島地方気象台は２４日午後８時５０分、桜島の噴火警戒レベルを３（入山規制）から５（避難）に引き上げた。５への引き上げは初めて。

　気象台によると、２４日午後８時５分、桜島南岳が爆発。大きな噴石が火口から約２．５キロ飛んだ。

　気象台は南岳山頂火口と昭和火口から３キロ以内の居住地域（鹿児島市有村町と古里町の一部）の住民には避難するなど厳重な警戒を呼びかけている。火口から２キロの範囲では火砕流への警戒も呼びかけた。

　鹿児島県は午後８時５０分、災害対策本部を設置した。午後９時半現在、被害の情報は入っていない。首相官邸は危機管理センターに官邸対策室を設けた。
表・噴火警戒レベル
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