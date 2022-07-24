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桜島 初の噴火警戒レベル5、南日本新聞が号外

 2022/07/24 22:07
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　鹿児島地方気象台が桜島（鹿児島市）の噴火警戒レベルを３（入山規制）から最も高い５（避難）に引き上げたことを受け、南日本新聞社は24日午後９時５０分すぎ、PDF号外を発行し、ホームページにアップした。

　号外は「桜島 初の警戒レベル５」の見出しで、気象台が、南岳山頂火口と昭和火口から３キロ以内の居住地域（鹿児島市有村町と古里町の一部）の住民には避難するなど厳重な警戒を呼びかけていることなどを報じた。
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