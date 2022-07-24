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「大正噴火のような大規模噴火の兆候なし」 桜島 初の噴火警戒レベル5　京大・井口教授が冷静な行動呼び掛け

 2022/07/24 22:19
井口正人教授
井口正人教授
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　２４日午後８時５分に鹿児島市の桜島南岳山頂火口で発生した爆発を受け、京都大学防災研究所の井口正人教授は「大正噴火のような大規模噴火の兆候はない」との見方を示し、冷静に行動するよう呼びかけた。

　井口教授は、１９１４年にあった大正噴火のような大規模噴火の兆候について「地盤変動や地震が少なすぎる。兆候は見られない」と指摘。１８日午前９時ごろから観測されている桜島の山体膨張については「今回の噴石の飛散を伴う爆発とは関係ない」と話した。

　「１９７０〜８０年代には、火口から２．５キロ程度まで噴石が飛散するような同様の爆発は数え切れないほどあり、少なくとも２０回は把握している」とも述べた。
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