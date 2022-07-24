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鹿児島市･桜島の33世帯51人に避難指示　噴火警戒レベル引き上げ

 2022/07/24 22:30
噴火警戒レベル
噴火警戒レベル
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　２４日午後８時５分ごろ、鹿児島市の桜島南岳で爆発が発生したことを受け、市は同日午後１０時２０分、同市有村町と古里町の一部３３世帯５１人に避難指示を出した。鹿児島地方気象台は爆発で噴火警戒レベルを３（入山規制）から最高レベルの５（避難）に引き上げていた。
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