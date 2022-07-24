TOP鹿児島のニュース 社会 気象 火山

桜島･国道224号で通行止め　住民が避難開始　噴火警戒レベル引き上げ

 2022/07/24 22:59
情報収集に追われる消防関係者＝２４日午後１０時５４分、鹿児島市桜島横山町の桜島フェリーターミナル
情報収集に追われる消防関係者＝２４日午後１０時５４分、鹿児島市桜島横山町の桜島フェリーターミナル
拡大拡大
　鹿児島地方気象台が桜島（鹿児島市）の噴火警戒レベルを３（入山規制）から最も高い５（避難）に引き上げたことを受け、袴腰から垂水方面に抜ける国道２２４号が通行止めとなっている。

　避難先となっている鹿児島市東桜島町の高齢者福祉センター東桜島には、住民が避難を始めている。
避難指示を受けて通行止めになった国道＝鹿児島市桜島横山町
通行止めを知らせる国道２２４号＝鹿児島市
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ