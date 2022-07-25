病床使用率57.5％に　新規2254人感染（鹿児島市1093､薩摩川内164､鹿屋141､霧島95､出水82､指宿67､日置65､奄美60､阿久根32､瀬戸内31､姶良30､西之表24､いちき串木野24､伊佐24､曽於23､志布志21､大崎21､喜界21､長島20､南九州19､中種子18､枕崎16､さつま15､徳之島15､知名15､垂水12､南さつま12､東串良9､肝付9､龍郷9､和泊9､天城7､与論7､屋久島6､伊仙6､錦江5､南大隅5､大和4､南種子3､宇検2｡県外13）新型コロナ鹿児島・24日

鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２２５４人確認したと発表した。５日連続で２０００人を超えた。２３日時点の病床使用率は前日比７．１ポイント増の５７．５％で、さらなる医療提供体制への負荷が懸念される。新規感染者は前週の同じ曜日の１．３倍、前々週の２．６倍で、依然として感染の急拡大が続く。病床使用率は１週間前から２１．４ポイント上昇し、警戒基準をレベル３（対策強化）に引き上げる際の指標（５０％以上）を上回る。重症者用病床の使用率は２．９％。居住地別では、鹿児島市1093人､薩摩川内市164人､鹿屋市141人､霧島市95人､出水市82人､指宿市67人､日置市65人､奄美市60人､阿久根市32人､瀬戸内町31人､姶良市30人､西之表市､いちき串木野市､伊佐市24人､曽於市23人､志布志市､大崎町､喜界町21人､長島町20人､南九州市19人､中種子町18人､枕崎市16人､さつま町､徳之島町､知名町15人､垂水市､南さつま市12人､東串良町､肝付町､龍郷町､和泊町9人､天城町､与論町7人､屋久島町､伊仙町6人､錦江町､南大隅町5人､大和村4人､南種子町3人､宇検村2人｡県外は東京都､大阪府3人､宮崎県､千葉県2人､愛知県､兵庫県､茨城県1人｡年代別では、１０歳未満の４３０人が最も多く、１０代３７１人、４０代３５６人、３０代３１９人と続いた。子どもと親世代の感染が目立っている。累計感染者は１２万６１２４人になった。２３日時点の療養者数は前日比１２７７人増の１万７２１６人。内訳は自宅待機１万５６００人、宿泊施設入所１２６８人、入院３４８人（うち重症１人、酸素投与が必要な中等症３７人）。