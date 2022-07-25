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桜島の噴火警戒レベル5に　気象庁職員が現地調査開始　降灰や山体の表面温度確認へ

 2022/07/25 09:32
熱カメラで桜島の表面温度を調べる鹿児島地方気象台職員＝２５日午前７時半、鹿児島市黒神町
熱カメラで桜島の表面温度を調べる鹿児島地方気象台職員＝２５日午前７時半、鹿児島市黒神町
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　桜島の噴火警戒レベル引き上げから一夜明けた２５日、鹿児島地方気象台の機動調査班２人が午前７時前に現地入りし、島内を調査している。赤外熱映像装置（熱カメラ）で山体の表面温度を撮影して噴石の位置を確認し、降灰の分布なども調べる。

　立ち入りが規制された火口から３キロ以外の地域が調査対象。太陽が昇り、地表の温度が上がる前に調査を始めた。
熱カメラに表示される桜島の表面温度
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