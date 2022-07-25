桜島の噴火警戒レベル5に　気象庁職員が現地調査開始　降灰や山体の表面温度確認へ

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

新型コロナ 鹿児島県内で新たに2603人感染確認 過去2番目の多さ

新型コロナ 鹿児島県内で過去最多2816人感染確認

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鹿児島市1268人、霧島314人、鹿屋224人など県内2718人感染 新型コロナ・市町村別詳細