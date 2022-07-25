「桜島火の島祭り」延期へ　噴火警戒レベル5に引き上げで　

鹿児島市街地 拡大

桜島の噴火警戒レベル５（避難）への引き上げを受け、鹿児島市の下鶴隆央市長は２５日、３０日に予定していた「桜島火の島祭り」（市や南日本新聞社など実行委員会主催）を延期する考えを明らかにした。新たな日程を検討中。新型コロナウイルスの影響により３年ぶりの開催で、南栄リース桜島広場（桜島横山町）を会場に花火２０００発を打ち上げる予定。下鶴市長は「桜島の住民が非常に楽しみにしている。心の底から楽しめる状況で迎えたい」と述べ、中止にはしない方針。市などが主催するのは今回が最後で、来年度からは地域主体の祭りに衣替えする。