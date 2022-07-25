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桜島島内の避難所 20世帯30人身寄せる　噴火警戒レベル上げ　学校の部活中止、保育園など休園　フェリーは通常運行

 2022/07/25 13:18
避難所で過ごす住民＝２５日午前１１時６分、鹿児島市の高齢者福祉センター東桜島
避難所で過ごす住民＝２５日午前１１時６分、鹿児島市の高齢者福祉センター東桜島
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　鹿児島市などによると、２５日午後０時現在、被害の情報は入っていない。避難所として開設している高齢者福祉センター東桜島（東桜島町）には、避難指示が出ている有村、古里の両地区の住民ら２０世帯３０人が避難中（午前１０時現在）。体調不良などの情報はない。

　島内の７小中学校はクラブ活動、部活動での登校を控え、教職員については同日午前中は管理職のみ、午後から教職員も出勤するようにしている。幼稚園、保育園の計３園は同日休園した。桜島フェリー、垂水フェリーは通常運航中。国道２２４号は有村町－古里町が通行止めになっている。
東桜島地区に開設された避難所＝２５日午前１０時４４分、鹿児島市の高齢者福祉センター東桜島
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