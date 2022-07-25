南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
7
月
25
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1867人感染
2022/07/25 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの感染者１８６７人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは１３６５人、市発表分は５０２人。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1867人感染
7月25日 16:05
「文化部のインターハイ」総文祭開幕まで1年 開催地鹿児島の県庁にカウントダウンボード登場
7月25日 14:02
桜島島内の避難所 20世帯30人身寄せる 噴火警戒レベル上げ 学校の部活中止、保育園など休園 フェリーは通常運行
7月25日 13:18
桜島、オードリー・ヘプバーン…キルトの大作25点 四半世紀の努力光る 霧島・大坪茶舗で展示会
7月25日 12:30
きびなご煮付け、ゴーヤー酢漬け…今度は郷土料理の自販機 人気商品 鹿児島といえば？
7月25日 11:43
「桜島火の島祭り」延期へ 噴火警戒レベル5に引き上げで
7月25日 11:04
インターハイで健闘誓う 薩摩川内4校から7競技に出場 選手らに助成費
7月25日 11:00
69世帯108人 離島の離島の生活支える小さな商店 JA出張所撤退 「高齢者が暮らせなくなる」と島民夫婦が開店 屋久島口永良部島
7月25日 11:00
衛星通信トランシーバー、簡易トイレになるイス…防災製品や非常食PR 県内外22社参加しフェア 薩摩川内
7月25日 10:00
深夜でも早朝でも避難情報を自動放送 「AIアナウンサー」 霧島のコミュニティーFMが採用
7月25日 09:53
桜島の噴火警戒レベル5に 気象庁職員が現地調査開始 降灰や山体の表面温度確認へ
7月25日 09:32
ワッフル、ブラウンチーズ…ノルウェーの味 キッチンカ―で伝えます 鹿児島・阿久根の女性「夫の母国の食文化 身近に」
7月25日 08:33
にじみ絵楽しいな 夏祭りへ装飾作り 鹿児島市の「りぼんかん」
7月25日 08:30
安倍元首相国葬 反対72％「安易な神格化懸念」「国費負担に違和感」 賛成23％「在職最長、功績ある」 実施の是非巡りアンケート
7月25日 08:07
4年ぶり20度目甲子園 鹿実らしさ全開 「低く強い打球」徹底 陰の立役者「データ班」 大島エース・大野攻略法を分析 高校野球鹿児島大会
7月25日 07:37
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲