TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに1867人感染

 2022/07/25 16:05
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの感染者１８６７人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは１３６５人、市発表分は５０２人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ