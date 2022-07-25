鹿児島市で新たに520人、霧島384人、薩摩川内153人など計1867人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの感染者１８６７人を新たに確認したと発表した。居住地別は鹿児島市が５２０人、霧島市３８４人、薩摩川内市１５３人、姶良市１４５人、出水市８１人、指宿市６５人、鹿屋市５６人、日置市４９人、奄美市４３人、曽於市３７人、長島町、瀬戸内町３１人、いちき串木野市２２人、南さつま市２１人、阿久根市２０人、中種子町１６人、枕崎市１４人、西之表市、志布志市、大崎町１３人、肝付町１２人、南九州市１０人、垂水市、さつま町、南大隅町、喜界町、徳之島町９人、伊佐市８人、屋久島町、知名町７人、湧水町、東串良町、龍郷町、与論町６人、天城町、伊仙町４人、錦江町３人、大和村、宇検村２人、南種子町、和泊町１人。県外は東京都３人、京都府２人、大阪府、埼玉県、神奈川県、佐賀県、熊本県が１人。感染者の累計は１２万７９９１人になった。