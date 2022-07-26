打ち上げ延期の観測ロケット、8月8日に内之浦から　電離圏の電子密度の乱れ調査

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安倍元首相国葬 反対72％「安易な神格化懸念」「国費負担に違和感」 賛成23％「在職最長、功績ある」 実施の是非巡りアンケート

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水深1.2～2メートルのプールで21歳女子大生が水死 妹助けようと溺れたか ホテル、監視員置かず 指宿

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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鹿児島市で新たに520人、霧島384人、薩摩川内153人など計1867人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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噴火警戒レベル最高の桜島 一夜明けて島内へ 巻き上がる火山灰に硫黄臭、ぽつぽつと黒い粒…避難指示区域外では変わらぬ日常「火山と共存」

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病床使用率61％に 新たな感染1867人（鹿児島市520、霧島384、薩摩川内153、姶良145、出水81、指宿65、鹿屋56、日置49、奄美43、曽於37、長島31、瀬戸内31、いちき串木野22、南さつま21、阿久根20、中種子16、枕崎14、西之表13、志布志13、大崎13、肝付12、南九州10、垂水9、さつま9、南大隅9、喜界9、徳之島9、伊佐8、屋久島7、知名7、湧水6、東串良6、龍郷6、与論6、天城4、伊仙4、錦江3、大和2、宇検2、南種子1、和泊1、県外10）新型コロナ25日発表

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1867人感染

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熱戦の決勝・鹿実―大島 場外も熱かった 応援の長い列、コロナ対策で開始前に入場終わらず 県大会初の外野席開放 高校野球鹿児島大会

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女性隊員の手を握りキス…同僚にセクハラ、停職4か月の2等海曹「感情を抑えられなかった」 海自鹿屋基地

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4年ぶり20度目甲子園 鹿実らしさ全開 「低く強い打球」徹底 陰の立役者「データ班」 大島エース・大野攻略法を分析 高校野球鹿児島大会