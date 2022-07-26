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打ち上げ延期の観測ロケット、8月8日に内之浦から　電離圏の電子密度の乱れ調査

 2022/07/26 10:15
内之浦宇宙空間観測所＝肝付町
内之浦宇宙空間観測所＝肝付町
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　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２５日、電離圏の電子密度が乱れる現象を調べる観測ロケット「Ｓ５２０－３２号機」の打ち上げを、８月８日午後１１時～翌午前０時に鹿児島県肝付町の内之浦宇宙空間観測所で実施すると発表した。

　当初は７月１０日の予定だったが、搭載観測機器に不具合が見つかり延期していた。予備日は８月８～１７日、９月６～１７日。
機体公開された観測ロケット「Ｓ５２０－３２号機」＝８日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所
機体公開された観測ロケット「Ｓ５２０－３２号機」＝８日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所
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