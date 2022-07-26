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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3149人が新たに感染、3000人台は初
2022/07/26 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの感染者３１４９人を新たに確認したと発表した。過去最多だった２２日（２８１６人）を上回り、初めて３０００人を突破した。
県が発表したのは１９２２人、市は１２２７人。
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