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新型コロナ　鹿児島県内で過去最多3149人が新たに感染、3000人台は初

 2022/07/26 16:05
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　鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの感染者３１４９人を新たに確認したと発表した。過去最多だった２２日（２８１６人）を上回り、初めて３０００人を突破した。

　県が発表したのは１９２２人、市は１２２７人。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者数推移
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