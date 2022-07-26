鹿児島市で新たに1237人、薩摩川内266人、霧島265人など計3149人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの感染者３１４９人を新たに確認したと発表した。過去最多だった２２日（２８１６人）を上回り、初めて３０００人を突破した。市町村別では、鹿児島市１２３７人、薩摩川内市２６６人、霧島市２６５人、鹿屋市２６０人、姶良市１１７人、出水市１０４人、指宿市８５人、伊佐市５７人、奄美市５６人、曽於市、南さつま市５０人、中種子町４２人、西之表市４１人、喜界町３７人、垂水市、日置市２８人、長島町、徳之島町２７人、さつま町２６人、志布志市２５人、阿久根市、伊仙町２３人、肝付町２２人、南九州市、大崎町、屋久島町２１人、瀬戸内町１９人、南大隅町１８人、枕崎市１７人、知名町１５人、いちき串木野市、龍郷町、天城町１２人、湧水町、南種子町１０人、東串良町、錦江町、与論町８人、和泊町７人、宇検村６人、大和村４人、十島村１人。県外は東京都６人、福岡県３人、熊本県、神奈川県、愛知県２人、北海道、埼玉県、京都府、兵庫県、香川県、静岡県、千葉県、宮崎県１人。鹿児島県累計は１３万１１４０人となった。