桜島警戒レベル上げ　海の〝う回路〟鴨池・垂水フェリー増便　1日2往復、国道224号通行止めで

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新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3149人が新たに感染、3000人台は初

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鹿児島市で新たに1237人、薩摩川内266人、霧島265人など計3149人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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水深1.2～2メートルのプールで21歳女子大生が水死 妹助けようと溺れたか ホテル、監視員置かず 指宿

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安倍元首相国葬 反対72％「安易な神格化懸念」「国費負担に違和感」 賛成23％「在職最長、功績ある」 実施の是非巡りアンケート

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桜島噴火警戒レベル引き上げ 観光に影響広がる 宿泊キャンセル300人、風評被害も心配

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桜島噴火、鹿児島市が災害対策本部設置遅れる 「規定を失念」警戒レベル引き上げから1時間15分後

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桜島、27日にも噴火警戒レベル引き下げ判断へ 26日は7回噴火

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「鹿実魂を見せられた」 10年ぶりノーシードから甲子園へ…「礼儀作法とあいさつ」を重んじる闘将は、選手たちと寮生活

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九電が火力発電所跡に資源循環拠点「サーキュラーパーク」整備へ 薩摩川内市、早稲田大などと連携 廃棄物を再資源化、技術研究も