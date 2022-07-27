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桜島警戒レベル上げ　海の〝う回路〟鴨池・垂水フェリー増便　1日2往復、国道224号通行止めで

 2022/07/27 13:05
鴨池・垂水フェリー
鴨池・垂水フェリー
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　桜島の噴火警戒レベル５（避難）引き上げに伴う国道の通行止めを受け、鹿児島市の鴨池港と垂水市の垂水港を結ぶ鴨池・垂水フェリーは２６日から、１日２往復を増便した。

　増便は、鴨池港発が午前１１時４０分と午後１時２０分、垂水港発が午前１０時５０分と午後０時３０分。桜島島内の国道２２４号の有村町－古里町が通行止めになり、同フェリーを利用する車両が増えていることを踏まえた。
【地図】桜島の規制範囲
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