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軽乗用車にはねられ7歳男児死亡　運転男性も死亡　徳之島の町営住宅敷地内

 2022/07/27 17:45
小学生が軽乗用車にはねられた町営住宅敷地内を調べる捜査員＝２７日午後１時５５分、徳之島町亀徳
小学生が軽乗用車にはねられた町営住宅敷地内を調べる捜査員＝２７日午後１時５５分、徳之島町亀徳
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　２７日午後１時５分ごろ、鹿児島県徳之島町亀徳の町営住宅敷地内で、軽乗用車が近くの小学生男児（７）をはね、別の小学生男児に接触してコンクリート壁に衝突した。３人とも病院に搬送されたが、はねられた男児と車を運転していた男性が間もなく死亡した。もう１人の男児は治療中。

　徳之島署が男性の身元や事故原因を調べている。
小学生が軽乗用車にはねられた町営住宅敷地内＝２７日午後２時１０分、徳之島町亀徳
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