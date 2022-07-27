軽乗用車にはねられ7歳男児死亡　運転男性も死亡　徳之島の町営住宅敷地内

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新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3328人感染、5人死亡

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新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3149人が新たに感染、3000人台は初

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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コロナ 止まらぬ急拡大 感染者最多更新 2週間で7回 鹿児島 自宅待機も2.8倍の1万6000人超

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鹿児島市で新たに1237人、薩摩川内266人、霧島265人など計3149人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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水深1.2～2メートルのプールで21歳女子大生が水死 妹助けようと溺れたか ホテル、監視員置かず 指宿

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「四代目小桜一家」指定暴力団に再指定 鹿児島県公安委、11回目

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安倍元首相国葬 反対72％「安易な神格化懸念」「国費負担に違和感」 賛成23％「在職最長、功績ある」 実施の是非巡りアンケート

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米軍が「隣人」になると街はどう変わる… 160人を受け入れた京丹後市 宿舎代わりのホテル従業員は「初めは怖かったが普通の人たち。困ったのは英会話ぐらい」

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褒め上手な県民 1位は？ 3位 福島、長野、滋賀、和歌山、熊本 2位は千葉