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桜島の噴火警戒レベル3に引き下げ　避難指示解除へ

 2022/07/27 20:01
噴煙を上げる桜島＝２６日、鹿児島市与次郎１丁目
噴煙を上げる桜島＝２６日、鹿児島市与次郎１丁目
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　鹿児島地方気象台と福岡管区気象台は２７日午後８時、桜島（鹿児島市）の噴火警戒レベルを５（避難）から３（入山規制）へ引き下げた。警戒レベルが３に戻るのは３日ぶり。鹿児島市は火口から３キロ圏内の有村町と、古里町の一部に出していた避難指示を解除する見込み。

　桜島は２４日午後８時５分の爆発で大きな噴石が南岳山頂火口から東に約２．５キロ飛び、同５０分に警戒レベルを３から５に引き上げた。
噴火警戒レベル表
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