桜島の噴火警戒レベル3に引き下げ　避難指示解除へ

１．

新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3328人感染、5人死亡

２．

水深1.2～2メートルのプールで21歳女子大生が水死 妹助けようと溺れたか ホテル、監視員置かず 指宿

３．

国道を横断中にはねられる 女性シャンソン歌手が死亡 鹿児島市

４．

軽乗用車にはねられ7歳小学生死亡 運転男性も死亡 徳之島の町営住宅敷地内

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コロナ 止まらぬ急拡大 感染者最多更新 2週間で7回 鹿児島 自宅待機も2.8倍の1万6000人超

６．

新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3149人が新たに感染、3000人台は初

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「四代目小桜一家」指定暴力団に再指定 鹿児島県公安委、11回目

８．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

９．

鹿児島市で新たに1237人、薩摩川内266人、霧島265人など計3149人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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安倍元首相国葬 反対72％「安易な神格化懸念」「国費負担に違和感」 賛成23％「在職最長、功績ある」 実施の是非巡りアンケート