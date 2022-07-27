鹿児島市が避難指示を解除　桜島噴火警戒レベル3に引き下げ　国道224号通行止めも解除

鹿児島市役所 拡大

鹿児島地方気象台と福岡管区気象台は２７日午後８時、桜島（鹿児島市）の噴火警戒レベルを５（避難）から３（入山規制）へ引き下げた。鹿児島市は同８時２５分、火口から３キロ圏内の有村町と、古里町の一部３３世帯５１人に出していた避難指示を解除した。大隅河川国道事務所によると、レベル引き上げに伴う国道２２４号有村町－古里町の通行止めは同８時１５分、上下線とも解除された。警戒レベルが３に戻るのは３日ぶり。桜島は２４日午後８時５分の爆発で大きな噴石が南岳山頂火口から東に約２．５キロ飛び、同５０分に警戒レベルを３から５に引き上げた。