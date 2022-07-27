鹿児島市で新たに1449人、霧島271人、薩摩川内244人など計3328人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの感染者３３２８人を新たに確認したと発表した。２６日（３１４９人）を上回り過去最多を更新した。累計は１３万４４６８人となった。居住地別では、鹿児島市１４４９人、霧島市２７１人、薩摩川内市２４４人、鹿屋市２０６人、姶良市１７５人、奄美市１０４人、指宿市７８人、日置市５２人、出水市５０人、中種子町４４人、南九州市４１人、阿久根市３９人、曽於市３８人、伊佐市３７人、長島町３３人、南さつま市３１人、西之表市３０人、屋久島町２９人、志布志市２８人、肝付町、喜界町２６人、枕崎市２４人、大崎町、徳之島町２３人、瀬戸内町２０人、いちき串木野市、伊仙町１９人、知名町１７人、さつま町１５人、垂水市、南大隅町１４人、龍郷町、与論町１３人、和泊町１２人、南種子町１０人、天城町８人、東串良町、錦江町７人、宇検村６人、湧水町５人、大和村２人、三島村１人。県外は熊本５人、福岡、大阪、沖縄４人、東京都３人、埼玉県、和歌山県、神奈川県、愛知県、奈良県１人。県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計２２６人となった。