ワクチン3、4回目接種臨時会場を鹿児島市、霧島、奄美に設置へ　予約不要、計1800人分　新型コロナ・鹿児島

１．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

２．

国道を横断中にはねられる 女性シャンソン歌手が死亡 鹿児島市

３．

水深1.2～2メートルのプールで21歳女子大生が水死 妹助けようと溺れたか ホテル、監視員置かず 指宿

４．

新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3328人感染、5人死亡

５．

軽乗用車にはねられ7歳小学生死亡 運転の82歳男性も死亡 住民「車が自転車置き場に突っ込んだ」と110番 徳之島の町営住宅敷地内〈更新〉

６．

「四代目小桜一家」指定暴力団に再指定 鹿児島県公安委、11回目

７．

鹿児島市で新たに1449人、霧島271人、薩摩川内244人など計3328人感染 新型コロナ・市町村別詳細

８．

「ゆっくり自宅で眠りたい…」 桜島の噴火警戒レベル引き下げ 避難指示解除で住民3日ぶり帰宅

９．

「出ていけ」 米軍関係者が暮らすアパート近くの看板…管理人は「不安は分かるけど彼らも普通の人。家族が見たらどう思うやろ」【鹿屋米軍無人機計画 米兵が来た街 京丹後㊦】

10．

安倍元首相国葬 反対72％「安易な神格化懸念」「国費負担に違和感」 賛成23％「在職最長、功績ある」 実施の是非巡りアンケート