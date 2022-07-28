ワクチン3、4回目接種臨時会場を鹿児島市、霧島、奄美に設置へ 予約不要、計1800人分 新型コロナ・鹿児島
2022/07/28 07:32
鹿児島県は２７日、新型コロナウイルスワクチンの臨時ワクチン接種会場を８月５～１０日に鹿児島、霧島、奄美の３市に設置すると発表した。鹿児島と霧島は３回目と４回目、奄美は３回目が対象。予約は必要なく、３会場で計１８００人分を見込む。
米モデルナ製ワクチン
鹿児島はセンテラス天文館、霧島は霧島市民会館。３回目は１８歳以上が対象で、モデルナ社製かノババックス社製を選ぶ。ノババックス社製は２回目から６カ月以上の間隔が必要。
４回目は６０歳以上や１８歳以上で基礎疾患のある人、医療機関、高齢者施設従事者が対象で、モデルナ社製のみ。
奄美は奄美文化センター。３回目を希望する１８歳以上が対象で、ノババックス社製のみを使用する。
３会場とも接種時間は平日が午後３～８時、土日が午前１０時～正午と午後１～４時。接種券と本人確認書類を持参する。接種券が届いていない場合は接種証明書か接種済証が必要。
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ワクチン3、4回目接種臨時会場を鹿児島市、霧島、奄美に設置へ 予約不要、計1800人分 新型コロナ・鹿児島7月28日 07:32
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