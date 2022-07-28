病床フェーズ初の「緊急」に引き上げ　新たな感染は3328人で最多更新　5人死亡（鹿児島市1449、霧島271、薩摩川内244、鹿屋206、姶良175、奄美104、指宿78、日置52、出水50、中種子44、南九州41、阿久根39、曽於38、伊佐37、長島33、南さつま31、西之表30、屋久島29、志布志28、肝付26、喜界26、枕崎24、大崎23、徳之島23、瀬戸内20、いちき串木野19、伊仙19、知名17、さつま15、垂水14、南大隅14、龍郷13、与論13、和泊12、南種子10など）新型コロナ27日発表

鹿児島県と鹿児島市は２７日、新たに３３２８人の新型コロナウイルス感染者と５人の死亡を確認したと発表した。感染者は前日の３１４９人を上回り、過去最多を更新。県は入院患者の増加を受け、一般医療を制限しコロナ病床を増やす「緊急フェーズⅠ」に初めて引き上げた。病床数はこれまでの１．２倍になる。一方、緊急性のない手術の延期や一般外来の縮小が懸念される。コロナ病床に入院中の患者は２６日時点で３５６人。７月初めから約３倍に増えた。病床使用率は６３％。２４日から「緊急Ⅰ」に引き上げる目安の６０％を超え、２７日に医師らでつくる新型コロナウイルス感染症調整本部の了承を得た。病床数は「一般フェーズ４」の５６５床（うち重症者用３４床）から６６１床（重症３８床）に増える。県は全５９医療機関に増床を通知した。病床フェーズは６段階あり、緊急フェーズⅠは上から２番目。最も深刻なⅡへの引き上げは、６６１床の使用率７０％以上が目安となる。２７日発表の死者５人のうち、１人は７０代男性で、他は遺族の意向で非公表。１日に５人の死亡が発表されるのは３月１７日以来。爆発的な感染拡大に歯止めがかからず、死者の増加も懸念される。新規感染者の居住地は鹿児島市１４４９人、霧島市２７１人、薩摩川内市２４４人、鹿屋市２０６人、姶良市１７５人、奄美市１０４人、指宿市７８人、日置市５２人、出水市５０人、中種子町４４人、南九州市４１人、阿久根市３９人、曽於市３８人、伊佐市３７人、長島町３３人、南さつま市３１人、西之表市３０人、屋久島町２９人、志布志市２８人、肝付町、喜界町２６人、枕崎市２４人、大崎町、徳之島町２３人、瀬戸内町２０人、いちき串木野市、伊仙町１９人、知名町１７人、さつま町１５人、垂水市、南大隅町１４人、龍郷町、与論町１３人、和泊町１２人、南種子町１０人、天城町８人、東串良町、錦江町７人、宇検村６人、湧水町５人、大和村２人、三島村１人。県外は熊本５人、福岡、大阪、沖縄４人、東京都３人、埼玉県、和歌山県、神奈川県、愛知県、奈良県１人。三島村で初めて感染者が発生し、全４３市町村で確認された。年代別は、１０歳未満が５８５人で最も多い。累計感染者は１３万４４６８人になった。２６日時点の療養者は前日比１６２９人増の１万９７５７人。内訳は自宅待機１万８０２８人、宿泊施設入所１３４９人、入院がコロナ病床以外の患者を含め３８０人（重症１人、酸素投与が必要な中等症７５人）。