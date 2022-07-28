鹿児島市で新たに1401人、鹿屋208人、薩摩川内196人など計3183人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの感染者３１８３人を新たに確認したと発表した。３日連続で３０００人を超えた。居住地別では、鹿児島市１４０１人、鹿屋市２０８人、薩摩川内市１９６人、霧島市１６７人、出水市１０１人、奄美市９７人、曽於市９２人、姶良市８７人、日置市６９人、指宿市６７人、志布志市６５人、阿久根市４９人、南さつま市４３人、枕崎市４２人、中種子町４０人、伊仙町３５人、西之表市３２人、大崎町、徳之島町３１人、肝付町２７人、いちき串木野市２５人、南九州市、南大隅町２１人、喜界町２０人、瀬戸内町、天城町１９人、屋久島町１７人、与論町１５人、垂水市、伊佐市、長島町、龍郷町１４人、知名町１１人、湧水町１０人、さつま町、和泊町９人、東串良町、錦江町８人、宇検村６人、南種子町５人、大和村２人。県外は東京都、奈良県、宮崎県３人、大阪府、広島県、大分県２人、群馬県、神奈川県、静岡県、滋賀県、長崎県、熊本県、沖縄県１人だった。鹿児島県内の累計感染者は１３万７６５１人になった。県と鹿児島市は、コロナ感染で自宅待機中の１０代を含む３人が死亡したと公表した。死者は累計２２９人となった。