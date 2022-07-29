焼き肉食べたい、でも1人…大丈夫、鹿児島に初出店 ・焼肉ライク(東京)

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台風5号が発生 29日に奄美接近へ

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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新型コロナ 鹿児島県内新たに3183人感染、10代含む3人死亡確認 3日連続3000人超え

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死亡の10代男性、自宅待機中に急変 新規3183人感染（鹿児島市1401、鹿屋208、薩摩川内196、霧島167、出水101、奄美97、曽於92、姶良87、日置69、指宿67、志布志65、阿久根49、南さつま43、枕崎42、中種子40、伊仙35、西之表32、大崎31、徳之島31、肝付27、いちき串木野25、南九州21、南大隅21、喜界20、瀬戸内19、天城19、屋久島17、与論15、垂水14、伊佐14、長島14、龍郷14、知名11、湧水10など）新型コロナ28日

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住民の幸福度ランキング 22年の1位は沖縄、宮崎は3位 鹿児島は15位から大きく上昇

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鹿児島市で新たに1401人、鹿屋208人、薩摩川内196人など計3183人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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コロナ急拡大 逼迫度合い増す保健所 本庁が業務一部代行、感染者への連絡にSMS…負担軽減へ効率化模索 鹿児島県内

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市役所窓口に1000万円入りの箱届ける 名乗らず立ち去った女性 箱のふたに手書きで故郷への思い 阿久根

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桜島避難解除から一夜 突然のレベル5引き上げに住民戸惑い 被災の痕跡なく「ここは大雨や土石流が怖い」の声も

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水深1.2～2メートルのプールで21歳女子大生が水死 妹助けようと溺れたか ホテル、監視員置かず 指宿