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焼き肉食べたい、でも1人…大丈夫、鹿児島に初出店 ・焼肉ライク(東京)
2022/07/29 11:41
２９日にオープンする焼肉ライク＝２８日、鹿児島市東千石町
拡大
焼肉ライク（東京）の鹿児島天文館店が２９日、鹿児島市東千石町にオープンする。県内初出店。全２０席。カウンター１０席それぞれに焼くための無煙ロースターを備え、１人で行ける焼き肉店を売りにする。
注文を受けてから３分以内に提供でき、ファストフード感覚で楽しめる。ご飯とスープ、キムチの付くセットは肉の種類や量が選べ、バラカルビセット（２００グラム）が１０５０円など。
営業時間は午前１１時〜午後１０時。初日は正午に開店し、カルビとハラミのセットのみを通常より安く提供する（限定数に達した時点で閉店）。同店＝０９９（２９５）３３３４。
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