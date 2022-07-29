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新型コロナ　鹿児島県内最多3330人新たに感染、3人死亡確認

 2022/07/29 16:07
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　鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者３３３０人を新たに確認したと発表した。２７日（３３２８人）を上回り過去最多を更新した。

　県はまた３人が死亡したと公表した。死者は累計２３２人となった。

　県が発表した感染者は２０９４人、市発表分は１２３６人。
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