新型コロナ　鹿児島県内最多3330人新たに感染、3人死亡確認

鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者３３３０人を新たに確認したと発表した。２７日（３３２８人）を上回り過去最多を更新した。県はまた３人が死亡したと公表した。死者は累計２３２人となった。県が発表した感染者は２０９４人、市発表分は１２３６人。