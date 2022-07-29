鹿児島市で新たに1251人、霧島395人、薩摩川内260人など計3330人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者３３３０人を新たに確認したと発表した。２７日（３３２８人）を上回り過去最多を更新した。居住地別は鹿児島市が１２５１人、霧島市３９５人、薩摩川内市２６０人、鹿屋市１８８人、姶良市１４１人、奄美市１２８人、出水市８５人、日置市６５人、指宿市６１人、曽於市５６人、いちき串木野市５５人、南さつま市４２人、伊佐市、長島町４０人、志布志市、南九州市３９人、西之表市３３人、枕崎市、大崎町３０人、阿久根市、瀬戸内町２６人、中種子町、徳之島町２５人、肝付町、知名町２０人、伊仙町１９人、屋久島町１８人、東串良町、龍郷町１６人、南大隅町１５人、錦江町１３人、さつま町、宇検村、喜界町、与論町１１人、南種子町９人、垂水市、和泊町８人、湧水町、大和村５人、天城町３人。県外は、神奈川県７人、東京都６人、福岡県５人、千葉県、長野県、熊本県２人、北海道、和歌山県、埼玉県、愛知県、京都府、広島県、宮崎県１人。感染者の累計は、１４万９８１人になった。県はまた３人が死亡したと公表した。死者は累計２３２人となった。